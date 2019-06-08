Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 7 июня

Украина разгромила Сербию, Литва и Люксембург сыграли вничью, а Испания разобралась с Фарерами.

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 7 июня состоялось двенадцать матчей. Сборные Украины, Грузии, Швеции, Испании и Израиля одержали разгромные победы. Соперники сборной Украины по группе В Литва и Люксембург сыграли вничью. Группа А Черногория - Косово - 1:1 Чехия - Болгария - 2:1 Положение команд: Англия - 6 очков (2 матча), Чехия - 3 (2), Косово - 2 (2), Болгария - 2 (3), Черногория - 2 (3) Группа В Читайте такжеСборная Украины разгромила Сербию в отборе на Евро-2020 Украина - Сербия - 5:0 Литва - Люксембург - 1:1 Положение команд: Украина - 7 очков (3 матча), Люксембург - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (2), Сербия - 1 (2) Группа D Грузия - Гибралтар - 3:0 Дания - Ирландия - 1:1 Положение команд: Ирландия - 7 очков (3 матча), Швейцария - 4 (2), Грузия - 3 (3), Дания - 2 (2), Гибралтар - 0 (2) Группа F Швеция - Мальта - 3:0 Норвегия - Румыния - 2:2 Фарерские острова - Испания - 1:4 Положение команд: Испания - 9 очков (3 матча), Швеция - 7 (3), Румыния - 4 (3), Мальта - 3 (3), Норвегия - 2 (3), Фарерские острова - 0 (3) Группа G Латвия - Израиль - 0:3 Македония - Польша - 0:1 Австрия - Словения - 1:0 Положение команд: Польша - 9 очков (3 матча), Израиль - 7 очков (3), Македония - 4 (3), Австрия - 3 (3), Словения - 2 (3), Латвия - 0 (3)

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