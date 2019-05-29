18-летний российский спортсмен трагически погиб во время тренировки (видео)

Виндсерфер Артем Акимов погиб из-за столкновения со скоростным теплоходом.

18-летний российский виндсерфер Артем Акимов погиб в результате столкновения с теплоходом "Метеор". Инцидент прозошел в Финском заливе.

Об этом сообщает interfax.ru.

Момент столкновения Акимова с "Метеором" попал на камеры. На записи можно увидеть, как виндсерфер и теплоход приближаются друг к другу под углом. При этом ни спортсмен, ни капитан "Метеора", судя по всему, не видели друг друга и не попытались избежать столкновения.

"Сам Артем не видел "Метеор". У него была достаточно высокая скорость, и парус закрывал видимость. А капитан думал до последнего момента, что серфер отвернет от него. Но это только версия", - выразил мнение основатель Санкт-Петербургского парусного клуба Владимир Логинов, передает НТВ.

Тело Акимова было найдено на следующий день после трагедии. Из-за больших волн водолазные спуски в день гибели спортсмена были невозможны.

"Фрагменты тела обнаружены недалеко от места инцидента", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

18-летний Акимов был кандидатом в мастера спорта, членом молодежной сборной России. В акватории Финского залива виндсерфер готовился к чемпионату мира.

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