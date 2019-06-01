Финал Лиги чемпионов: за кого будут болеть футболисты сборной Украины (видео)

Украинские футболисты рассказали, кого будут поддерживать в противостоянии "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

Футболисты сборной Украины рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов, в котором встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

Видео опубликовал канал FOOTBOOM в Youtube.

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Большинство игроков украинской сборной сказали, что хотят, чтобы выиграл "Ливерпуль". Руслан Малиновский и Николай Шапаренко подчеркнули, что "красные" заслужили выиграть трофей, так как провели сильный сезон.

Евгений Коноплянка также поддержал "Ливерпуль" и попытался спрогнозировать счет. Полузащитник поставил на победу "красных" со счетом 3:2.

Александр Зинченко на вопрос "Тоттенхэм" или "Ливерпуль"?", ответил: "Манчестер Сити".

Напомним, матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 1 июня. Начало встречи - в 22.00.

УНИАН также опубликовал фотогалерею подготовки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" к финалу ЛЧ.