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Финал Лиги чемпионов: за кого будут болеть футболисты сборной Украины (видео)

19:35, 01 июня 2019
Футбол
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Евгений Коноплянка ставит на Ливерпуль / фото: УАФ

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

Видео опубликовал канал FOOTBOOM в Youtube.

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Большинство игроков украинской сборной сказали, что хотят, чтобы выиграл "Ливерпуль". Руслан Малиновский и Николай Шапаренко подчеркнули, что "красные" заслужили выиграть трофей, так как провели сильный сезон.

Евгений Коноплянка также поддержал "Ливерпуль" и попытался спрогнозировать счет. Полузащитник поставил на победу "красных" со счетом 3:2.

Александр Зинченко на вопрос "Тоттенхэм" или "Ливерпуль"?", ответил: "Манчестер Сити".

Напомним, матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 1 июня. Начало встречи - в 22.00.

УНИАН также опубликовал фотогалерею подготовки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" к финалу ЛЧ.

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Теги: #сборная Украины#Лига чемпионов#Ливерпуль#Тоттенхэм