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Финал Лиги чемпионов: как Тоттенхэм и Ливерпуль готовились к битве за трофей (фотогалерея)

11:49, 01 июня 2019
Футбол
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Вирджил ван Дейк и Юрген Клопп / REUTERS

Английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" накануне финала Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня в Мадриде, провели открытые тренировки на стадионе "Ванда Метрополитано".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

Кадры в тренировок команд - в фоторепортаже REUTERS.

"Тоттенхэм" готовится сыграть в своем первом в истории финале главного клубного турнира Европы. "Ливерпуль" сразится за трофей второй раз подряд и в четвертый раз в истории Лиги чемпионов, а с учетом Кубка Европейских чемпионов - в девятый раз.

Финальный матч Лиги чемпионов начнется в 22.00.

УНИАН также сообщал о том, где смотреть финал Лиги чемпионов.

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Теги: #Лига чемпионов#Ливерпуль#Тоттенхэм