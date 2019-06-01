Финал Лиги чемпионов: как Тоттенхэм и Ливерпуль готовились к битве за трофей (фотогалерея)

Фоторепортаж с предматчевых тренировок двух английских топ-клубов.

Английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" накануне финала Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня в Мадриде, провели открытые тренировки на стадионе "Ванда Метрополитано".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

Кадры в тренировок команд - в фоторепортаже REUTERS.

"Тоттенхэм" готовится сыграть в своем первом в истории финале главного клубного турнира Европы. "Ливерпуль" сразится за трофей второй раз подряд и в четвертый раз в истории Лиги чемпионов, а с учетом Кубка Европейских чемпионов - в девятый раз.

Финальный матч Лиги чемпионов начнется в 22.00.

УНИАН также сообщал о том, где смотреть финал Лиги чемпионов.