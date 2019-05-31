Как сборная Украины готовится к матчам отбора на Евро-2020: яркое видео из тренажерного зала

Украинские футболисты продолжают подготовку к поединкам с Сербией и Люксембургом.

Сборная Украины продолжает подготовку к ближайшим матчам квалификации на чемпионат Европы-2020.

На канале FOOTBOOM в YouTube было опубликовано видео тренировки украинских футболистов в тренажерном зале.

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Игроки сборной на видео занимаются в "тренажерке", а также дают комментарии и шутят.

"Любимое упражнение в зале? Стараюсь вообще тут не появляться - это любимое упражнение", - пошутил полузащитник Иван Петряк.

Курьезный эпизод произошел на тренировке сборной с пресс-атташе национальной команды Александром Гливинским. Он переоценил свои возможности в упражнении со штангой, чем вызвал смех Евгения Коноплянки и других футболистов.

Напомним, сборная Украины 7 июня сыграет против сборной Сербии, а 10 июня встретится с Люксембургом. Оба матча пройдут во Львове.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины обыграла в спарринге "Днепр-1".