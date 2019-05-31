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Главный тренер сборной Германии Лёв госпитализирован и пропустит матчи отбора Евро-2020

14:24, 31 мая 2019
Футбол
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Йоахим Лев / REUTERS

Специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок. Наставника национальной команды Германии поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге.

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По словам источника, из-за проблем со здоровьем Лёв пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. За 13 лет под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира-2014, на ЧМ-2010 взяла "бронзу", однажды становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы.

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Теги: #сборная Германии