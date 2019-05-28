Экс-тренер Челси возглавил Марсель

Португалец Виллаш-Боаш заключил с клубом двухлетний контракт.

Французский клуб "Марсель" официально объявил о том, что новым главным тренером команды станет известный португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.

Как сообщает официальный сайт "Марселя", португалец заключил с клубом двухлетний контракт. В его штаб войдет Рикарду Карвалью, экс-защитник «Челси» и «Реала». Сам 41-летний Виллаш-Боаш будет зарабатывать 7,2 млн евро в год.

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Андре Виллаш-Боаш больше всего известен по работе в английских клубах «Тоттенхэм», «Челси» и российском «Зените».

В текущем сезоне "Марсель" возглавлял Руди Гарсия. Под его руководством клуб из Прованса занял 5-е место в чемпионате Франции и пропустит следующий еврокубковый сезон. В текущем розыгрыше Лиги Европы команда заняла последнее место в своей группе, набрав всего 1 очко в шести матчах.