Один из аутсайдеров УПЛ остался без главного тренера

Испанец Фабри Гонсалес подал в отставку с поста главного тренера "Карпат".

Испанский специалист Фабри Гонсалес покинул львовские "Карпаты".

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

Фабри подал в отставку, которая была принята руководством львовского клуба.

"Фабри Гонсалес сообщил руководству о том, что покидает пост главного тренера практически сразу после завершения матча против "Олимпика". Однако необходимо было провести ряд формальных процедур, поставить подписи под всеми бумагами и только после этого предоставить официальную информацию", - сообщил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

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Руководитель львовского клуба также отметил, что тренер решил покинуть команду по состоянию здоровья: "Ему необходим медицинский уход и немного больше покоя".

Исполнять обязанности главного тренера "Карпат" до конца чемпионата будет Александр Чижевский, который входил в тренерский штаб Фабри.

Испанский тренер возглавлял "Карпаты" с января этого года. За тур до финиша чемпионата Украины львовяне занимают в турнирной таблице десятое место и с большой долей вероятности сыграют в стыковых матчах за право остаться в УПЛ.

Как сообщал УНИАН, в 31-м туре УПЛ "Карпаты" упустили победу в матче с "Олимпиком".