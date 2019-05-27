Стали известны возможные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Киевляне стартуют в отборочном турнире с третьего раунда.

Определились все потенциальные соперники "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов 2019-2020.

Вице-чемпион Украины будет проходить квалификацию по так называемому "Пути представителей лиг" и стартует с третьего раунда. Для выхода в групповой этап турнира "Динамо" предстоит пройти две стадии квалификации.

Со второго раунда в квалификации стартуют шесть команд. Сеяными будут "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция) и ПСВ (Нидерланды), а несеяными - "Виктория" (Чехия), "Истанбул" (Турция) и ЛАСК (Австрия). Три победителя выйдут в следующий этап.

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В третьем раунде квалификации будут сформированы четыре пары. "Динамо" окажется в числе сеяных команд. Также преимущество при жеребьевке получат "Порту" (Португалия), "Лион" (Франция) и победитель пары второго раунда с участием "Базеля".

В числе несеяных будут "Брюгге" (Бельгия), победители пар второго раунда с участием "Олимпиакоса" и ПСВ, а также "Краснодар" (Россия). Однако против российского клуба "Динамо" точно не сыграет, так как УЕФА разводит команды из Украины и России.

Если "Динамо" выйдет в раунд плей-офф, где сыграют четыре команды, то также будет в числе сеяных.

Жеребьевка третьего раунда квалификации пройдет 22 июля, а раунда плей-офф - 5 августа.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" представило форму на следующий сезон.