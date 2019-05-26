Барселона и Месси пролетели мимо Кубка Испании, проиграв Валенсии

Неожиданная развязка в битве за трофей.

В Севилье состоялся финальный матч Кубка Испании, в котором в дуэли за трофей сразились «Барселона» и «Валенсия». Победу со счётом 2:1 одержала «Валенсия».

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Счет в матче был открыт на 21-й минуте - отличился нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро. До свистка на перерыв преимущество команды Марселино Гарсии Тораля увеличил форвард Родриго, которому голевой пас отдал хавбек Карлос Солер. На 73-й минуте нападающий «Барселоны» Лионель Месси отыграл один мяч, однако этого было недостаточно. Сравнять счет в оставшееся время у каталонцев не получилось.

«Валенсия» завоевала Кубок Испании в 8-й раз в истории. В предыдущий раз «Летучие мыши» были победителями турнира в 2008 году. Лидером по количеству титулов в Кубке Испании остается «Барселона» (30), второе место занимает «Атлетик» из Бильбао (23), третье - мадридский «Реал» (19).