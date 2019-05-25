Бавария разгромила Лейпциг и завоевала Кубок Германии

Дублем в финале отличился Роберт Левандовский.

"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв в финальном матче турнира со счётом 3:0 "Лейпциг".

Мюнхенцы вышли вперёд на 29-й минуте благодаря голу Роберта Левандовского. Ближе к концовке встречи, на 78-й минуте, Кингсли Коман удвоил преимущество "Баварии", а спустя ещё семь минут Левандовский оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

Для "Баварии" этот триумф в Кубке Германии стал уже 19-м в истории. При этом мюнхенцам в нынешнем сезоне удалось завоевать оба внутренних трофея - ранее они стали чемпионами страны. Для «Лейпцига», основанного в 2009 году, это был первый финал в данном турнире.

Финал Кубка Германии

«Лейпциг» – «Бавария» – 0:3

Голы: Левандовский, 29, 85, Коман, 78.

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерман, Конате (Айдара, 82), Орбан (Юпамекано, 70), Клостерман, Забитцер, Адамс (Лаймер, 65), Форсберг, Кампль, Поульсен, Вернер.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес (Толиссо, 65), Алькантара, Гнабри (Роббен, 73), Мюллер, Коман (Рибери, 87), Левандовский.