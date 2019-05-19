Шахтер в третий раз подряд стал чемпионом Украины

Шахтер обыграл Зарю и гарантировал себе золотые медали за три тура до финиша чемпионата.

Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. В 29-м туре украинской Премьер-лиги "горняки" со счетом 1:0 на выезде обыграли "Зарю" и гарантировали себе золотые медали.

Чемпионский титул "Шахтеру" принес гол Жуниора Мораеса, который замкнул передачу Сергея Болбата с правого фланга.

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За три тура до финиша чемпионата "Шахтер" на 11 очков опережает своего ближайшего преследователя - киевское "Динамо".

"Шахтер" в двенадцатый раз в истории стал победителем чемпионата Украины (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019). Под руководством Паулу Фонсеки "горняки" выиграли УПЛ в третий раз подряд.

В текущем сезоне "Шахтер" сделал "золотой дубль", выиграв и чемпионат, и Кубок Украины.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 29-м туре УПЛ обыграло "Мариуполь".