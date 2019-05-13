Руководство Реала избавилось от голкипера, который был конкурентом украинца Лунина

Кейлору Навасу сообщили, что летом он покинет Королевский клуб.

Вратарь "Реала" Кейлор Навас покинет мадридскую команду во время летнего трансферного окна. Руководство "Сливочных" уведомило костариканца, что не рассчитывает на него. Об этом сообщает Marca.

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Решение было передано Зидану, который рассказал об этом Навасу. Француз неоднократно защищал голкипера, но на этот раз встать на сторону футболиста не смог. Зидан лишь констатировал, что решение принято и он бессилен.

Таким образом, предстоящий матч испанской Ла Лиги против «Бетиса» станет для Кейлора Наваса последним в составе «Реала».

Кейлор Навас играет за Королевский клуб с августа 2014 года. Всего за мадридцев 32-летний вратарь провел 161 матч и пропустил 157 голов.

Следует напомнить, что летом прошлого года контракт с "Реалом" подписал украинский голкипер Андрей Лунин, который спустя несколько недель ушел в аренду в "Леганес".