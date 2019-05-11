Полузащитник сборной Украины из-за травмы выбыл до конца сезона

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский получил перелом в матче чемпионата Украины.

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский получил перелом ребра в матче 28-го тура чемпионата Украины против "Зари".

Об этом в комментарии YouTube-каналу FootballHub сообщил врач "Динамо" Леонид Миронов.

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Буяльский получил травму на 58-й минуте матча, когда в него врезался голкипер "Зари" Алексей Шевченко.

На восстановление полузащитнику понадобится месяц. Таким образом, Буяльский больше не сможет помочь "Динамо" в текущем сезоне. Кроме того, полузащитник, вероятно, не сыграет за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020, которые запланированы на 7 и 10 июня.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" не смогло обыграть "Зарю", пропустив в компенсированное ко второму тайму время.