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Полузащитник сборной Украины из-за травмы выбыл до конца сезона

23:33, 11 мая 2019
Футбол
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Виталий Буяльский получил перелом ребра / фото: ФК Динамо Киев

Об этом в комментарии YouTube-каналу FootballHub сообщил врач "Динамо" Леонид Миронов.

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Буяльский получил травму на 58-й минуте матча, когда в него врезался голкипер "Зари" Алексей Шевченко.

На восстановление полузащитнику понадобится месяц. Таким образом, Буяльский больше не сможет помочь "Динамо" в текущем сезоне. Кроме того, полузащитник, вероятно, не сыграет за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020, которые запланированы на 7 и 10 июня.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" не смогло обыграть "Зарю", пропустив в компенсированное ко второму тайму время.

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Теги: #Динамо#сборная Украины#Виталий Буяльский