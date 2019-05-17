Экс-тренер Динамо Ребров может возглавить турецкий топ-клуб
10:08, 17 мая 2019Футбол
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Сергей Ребров является кандидатом на пост главного тренера "Бешикташа".
Сергей Ребров может возглавить Бешикташ / fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров может продолжить карьеру в Турции.
Об этом сообщает Goal.com.
"Бешикташ" на данный момент находится в поисках замены для Шенола Гюнеша, который покинет команду по окончании сезона.
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По данным издания, руководство турецкого клуба рассматривает две кандидатуры - Реброва, а также ассистента Гюнеша, экс-игрока "Реала" Гути.
"Бешикташ" за два тура до финиша чемпионата Турции занимает третье место. Отрыв от второй строчки, которая позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет 4 очка
Напомним, по ходу карьеры Ребров выступал в Турции за "Фенербахче".
Как сообщал УНИАН, в текущем сезоне Ребров привел "Ференцварош" к победе в чемпионате Венгрии.
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