Экс-тренер Динамо Ребров может возглавить турецкий топ-клуб

Сергей Ребров является кандидатом на пост главного тренера "Бешикташа".

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров может продолжить карьеру в Турции.

Об этом сообщает Goal.com.

"Бешикташ" на данный момент находится в поисках замены для Шенола Гюнеша, который покинет команду по окончании сезона.

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По данным издания, руководство турецкого клуба рассматривает две кандидатуры - Реброва, а также ассистента Гюнеша, экс-игрока "Реала" Гути.

"Бешикташ" за два тура до финиша чемпионата Турции занимает третье место. Отрыв от второй строчки, которая позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет 4 очка

Напомним, по ходу карьеры Ребров выступал в Турции за "Фенербахче".

Как сообщал УНИАН, в текущем сезоне Ребров привел "Ференцварош" к победе в чемпионате Венгрии.