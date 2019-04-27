Ребров привел Ференцварош к досрочному титулу чемпиона Венгрии

Экс-тренер "Динамо" добился успеха в первом же сезоне работы в Венгрии.

"Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва досрочно стал чемпионом Венгрии.

Конкурент "Ференцвароша" в борьбе за чемпионский титул "МОЛ Види" в 30-м туре потерял очки, сыграв вничью. После этого команда Реброва, несмотря на свое поражение в 30-м туре от "Гонведа" (2:3), стала недосягаемой для преследователей - отрыв от второго места за три тура до финиша составляет 10 очков.

Вместе с "Ференцварошем" чемпионский титул выиграли также украинские футболисты Иван Петряк и Игорь Харатин.

Напомним, экс-тренер киевского "Динамо" Ребров возглавил "Ференцварош" прошлым летом и уже в первый сезон работы с клубом сумел привести его к золотым медалям.

Как сообщал УНИАН, ранее ПАОК с украинскими футболистами выиграл чемпионат Греции.