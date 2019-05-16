Селфи с Dzidzio и особая татуировка: как украинские спортсмены отметили День вышиванки
18:24, 16 мая 2019Футбол
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Ведущие украинские атлеты покрасовались в украинских национальных нарядах.
Теннисист Сергей Стаховский со своей семьей / Instagram
16 мая в Украине отмечают День вышиванки. Многие известные украинские спортсмены также приобщились к празднику и выставили собственные фотографии в национальной одежде в социальных сетях, сообщает Xsport.
Художественная гимнастка Анна Ризадтдинова:
Борец Жан Беленюк:
Биатлонист Дмитрий Пидручный:
Теннисистка Элина Свитолина:
Хоккеист Виктор Захаров:
Спортивная гимнастка Лилия Подкопаева:
Теннисист Сергей Стаховский:
Шахматистка Анна Музычук:
Стронгмен Василий Вирастюк:
Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады и известные политики также отметили День вышиванки в Украине.
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