Селфи с Dzidzio и особая татуировка: как украинские спортсмены отметили День вышиванки

Ведущие украинские атлеты покрасовались в украинских национальных нарядах.

16 мая в Украине отмечают День вышиванки. Многие известные украинские спортсмены также приобщились к празднику и выставили собственные фотографии в национальной одежде в социальных сетях, сообщает Xsport.

Художественная гимнастка Анна Ризадтдинова:

Борец Жан Беленюк:

Биатлонист Дмитрий Пидручный:

Теннисистка Элина Свитолина:

Хоккеист Виктор Захаров:

Спортивная гимнастка Лилия Подкопаева:

Теннисист Сергей Стаховский:

Шахматистка Анна Музычук:

Стронгмен Василий Вирастюк:

Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады и известные политики также отметили День вышиванки в Украине.