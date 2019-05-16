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Селфи с Dzidzio и особая татуировка: как украинские спортсмены отметили День вышиванки

18:24, 16 мая 2019
Футбол
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Теннисист Сергей Стаховский со своей семьей / Instagram

16 мая в Украине отмечают День вышиванки. Многие известные украинские спортсмены также приобщились к празднику и выставили собственные фотографии в национальной одежде в социальных сетях, сообщает Xsport.

Художественная гимнастка Анна Ризадтдинова: 

Борец Жан Беленюк: 

Биатлонист Дмитрий Пидручный: 

Теннисистка Элина Свитолина:

Хоккеист Виктор Захаров: 

Спортивная гимнастка Лилия Подкопаева: 

Теннисист Сергей Стаховский: 

Шахматистка Анна Музычук: 

Стронгмен Василий Вирастюк: 

Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады и известные политики также отметили День вышиванки в Украине.

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Теги: #День вышиванки в Украине