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Финал Кубка Украины: прогноз букмекеров на матч Шахтер - Ингулец

23:35, 13 мая 2019
Футбол
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В среду, 15 мая в Запорожье пройдет финал Кубка Украины по футболу, в котором встретятся донецкий "Шахтер" и "Ингулец" из пгт. Петрово (Кировоградская область). 

Букмекеры практически не сомневаются в результате этой игры. На победу "Шахтера" дается коэффициент 1,10, на ничейный результат по итогам основного времени игры - 7,73. На сенсационную победу "Ингульца" можно поставить по коэффициенту 17,11. 

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Напомним, что впервые в истории проведения Кубка Украины в финал вышла команда, которая не представляет высший дивизион.

Также, как стало известно, главным арбитром встречи будет судья из Киева Евгений Арановский. Арбитры на линиях - Сергей Приступа и Евгений Петраков.

Матч пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало - в 21.00.  

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Теги: #ФК Шахтер#финал Кубка Украины#Ингулецпогода в Запорожье