Одно удаление, три пенальти, шесть голов: феерия в матче аутсайдеров УПЛ Арсенала и Черноморца

Одесситы весь второй тайм провели в меньшинстве.

В матче 28-го тура украинской Премьер-лиги «Арсенал-Киев» принимал одесский «Черноморец». Встреча, которая состоялась на столичном стадионе "Динамо" им. В.Лобановского, завершилась сверхрезультативной ничьей - 3:3, сообщает официальный сайт УПЛ.

Счет был открыт на 10-й минуте, когда форвард «Черноморца» Арни Вильхьяльмссон реализовал пенальти.

На 45-й минуте одесситы остались в меньшинстве - вторую желтую получил хавбек «Моряков» Владимир Аржанов.

После перерыва события развивались калейдоскопически. На 57-й минуте также с пенальти счет сравнял Сергей Вакуленко. На 62-й минуте матча Дмитрий Семенов вновь вывел одесситов вперед. На 78-й минуте Сергей Вакуленко оформил дубль - 2:2.

На 88-й минуте вперед впервые вышли "Канониры" - отличился Александр Ковпак. Однако на 91-й минуте Руслан Бабенко реализовал пенальти и принес одесситам 1 очко.

У "Арсенала" теперь 25 пунктов, а у "Черноморца" - 22. "Моряки" продолжают оставаться на последнем месте в таблице.

Арсенал-Киев – Черноморец 3:3 (0:1, 3:2)

Голы: 0:1 – 10, пенальти Вильхьяльмссон, 1:1 – 57, пенальти Вакуленко, 1:2 –62 Семенив, 2:2 – 77 Мудрик, 3:2 – 88 Ковпак, 3:3 – 90, пенальти Бабенко.

Арсенал: Пидкивка, Дубинчак, Вакуленко, Башлай, Домбровский, Калитвинцев, Ориховский (Мудрик, 64), Авагимян (Липартия, 46), Танковский, Жичиков, Мисси-Мезу (Ковпак, 46).

Черноморец: Кожухарь, Норенков, Грачев, Трубочкин, Вильхьяльмссон(Павлов, 82), Мусолитин, Гошкодеря (Остапенко, 71), Танчик, Бабенко, Аржанов, Коваль (Семенив, 60).

Удаление: Аржанов (45).