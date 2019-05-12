Отход от стиля: Роналду сделал фото в новой форме Ювентуса, на которой не учли культовый элемент (фото)
Туринский «Ювентус» провел официальную презентацию домашней формы на сезон-2019/2020.
Игровая футболка команды на этот раз впервые за многие десятилетия выполнена без привычных вертикальных полос, хотя основные цвета - черный и белый - остались доминирующими: правая сторона футболки белая, а левая - черная. По центру идет тонкая розовая полоса, что является отсылкой к исторической первой форме "Юве" конца XIX века.
В официальном твиттере "Ювентуса" новую форму представили Криштиану Роналду, Миралем Пьянич, Хуан Куадрадо и Пауло Дибала.
В новой форме туринский клуб дебютирует сегодня, 12 мая, в матче Серии А против римской «Ромы».
Техническим спонсором «Ювентуса» остается немецкий производитель экипировки adidas.
A choice. An oath. Stand together. BE THE STRIPES. ⚫️⚪️— JuventusFC (@juventusfcen) May 12, 2019
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