Отход от стиля: Роналду сделал фото в новой форме Ювентуса, на которой не учли культовый элемент (фото)

На основной экипировке туринского клуба появился розовый цвет.

Туринский «Ювентус» провел официальную презентацию домашней формы на сезон-2019/2020.

Игровая футболка команды на этот раз впервые за многие десятилетия выполнена без привычных вертикальных полос, хотя основные цвета - черный и белый - остались доминирующими: правая сторона футболки белая, а левая - черная. По центру идет тонкая розовая полоса, что является отсылкой к исторической первой форме "Юве" конца XIX века.

В официальном твиттере "Ювентуса" новую форму представили Криштиану Роналду, Миралем Пьянич, Хуан Куадрадо и Пауло Дибала.

В новой форме туринский клуб дебютирует сегодня, 12 мая, в матче Серии А против римской «Ромы».

Техническим спонсором «Ювентуса» остается немецкий производитель экипировки adidas.