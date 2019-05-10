Челси установил невероятный рекорд в Лиге Европы

У лондонского клуба - рекордная беспроигрышная серия в турнире.

Лондонский "Челси", который прошел "Айнтрахт" в полуфинале Лиги Европы, установил новый рекорд турнира.

Об этом сообщает Coral в Twitter.

"Челси" стал первой командой, которая не проигрывала в Лиге Европы на протяжении семнадцати матчей подряд.

Читайте такжеЧелси обыграл по пенальти Айнтрахт и в финале Лиги Европы встретится с Арсеналом

Предыдущее достижение лондонский клуб превзошел уже на два матча. Рекорд ранее принадлежал "Атлетико", который в сезоне 2011-2012 на знал поражений в Лиге Европы на протяжении пятнадцати игр.

Беспроигрышная серия "Челси" в турнире насчитывает четырнадцать побед и три ничьи. В том числе дважды "синие" обыграли киевское "Динамо".

В предыдущий раз "Челси" проигрывал в Лиге Европы в ответном матче 1/4 финала сезона 2012/2013, когда уступил "Рубину" (2:3), но не только не вылетел из турнира, а еще и выиграл его.

"Челси" еще может улучшить свой рекорд, если в финале ЛЕ не проиграет "Арсеналу".

УНИАН также сообщал о том, что английские клубы переписали историю еврокубков.