цей матеріал доступний українською

Челси установил невероятный рекорд в Лиге Европы

12:33, 10 мая 2019
Футбол
75 0
Эден Азар / REUTERS

Об этом сообщает Coral в Twitter.

"Челси" стал первой командой, которая не проигрывала в Лиге Европы на протяжении семнадцати матчей подряд.

Читайте такжеЧелси обыграл по пенальти Айнтрахт и в финале Лиги Европы встретится с Арсеналом

Предыдущее достижение лондонский клуб превзошел уже на два матча. Рекорд ранее принадлежал "Атлетико", который в сезоне 2011-2012 на знал поражений в Лиге Европы на протяжении пятнадцати игр.

Беспроигрышная серия "Челси" в турнире насчитывает четырнадцать побед и три ничьи. В том числе дважды "синие" обыграли киевское "Динамо".

В предыдущий раз "Челси" проигрывал в Лиге Европы в ответном матче 1/4 финала сезона 2012/2013, когда уступил "Рубину" (2:3), но не только не вылетел из турнира, а еще и выиграл его.

"Челси" еще может улучшить свой рекорд, если в финале ЛЕ не проиграет "Арсеналу".

УНИАН также сообщал о том, что английские клубы переписали историю еврокубков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Лига Европы#Челси