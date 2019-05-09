Яркие эмоции и погром в раздевалке: как игроки Тоттенхэма праздновали выход в финал Лиги чемпионов (видео)

Тоттенхэм впервые в истории вышел в финал главного клубного турнира Европы.

Футболисты "Тоттенхэма" ярко отпраздновали победу над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и выход в финал турнира.

Видео были опубликованы в Twitter-аккаунте "Тоттенхэма".

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Игроки "Тоттенхэма" в раздевалке на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме устроили настоящий погром и залили все шампанским. Футболисты танцевали, пели, громко кричали и катали друг друга на спине.

Напомним, после поражения в домашней игре со счетом 0:1 "Тоттенхэм" одержал выездную победу со счетом 3:2. Победный гол "шпоры" забили на 96-й минуте матча.

"Тоттенхэм" впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с другим представтелем Англии "Ливерпулем".

УНИАН также сообщал о том, что в "Аяксе" объяснили драматичный вылет из Лиги чемпионов.