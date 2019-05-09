"Рано поверили": в Аяксе объяснили драматический вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер "Аякса" и капитан команды прокомментировали поражение от "Тоттенхэма" в полуфинале ЛЧ.

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг и капитан команды Маттейс де Лигт прокомментировали домашнее поражение от "Тоттенхэма" (2:3) в полуфинале Лиги чемпионов, которое привело к вылету амстердамцев из турнира.

Слова представителей "Аякса" приводит официальный сайт УЕФА.

"Мы были близки к победе и заслуживали ее, но допустили небрежность. Я спокойно объяснял игрокам, что ничего еще не закончено. Чувствовалось, что "Тоттенхэм" не сдался и продолжает верить в свой успех. В какой-то момент они стали создавать больше моментов, а мы недостаточно хорошо действовали на контратаках. Если бы мы забили в том эпизоде, когда попали в штангу, все было бы кончено", - сказал тен Хаг.

Читайте такжеТоттенхэм в невероятном матче вырвал путевку в финал Лиги чемпионов

Главный тренер "Аякса" также отметил, что его подопечным потребуется время, чтобы пережить это поражение:

"Нам пришлось увидеть жестокую сторону футбола. Но мы должны двигаться дальше. Мы были очень близки к победе, игроки понимают это. Потребуется время, чтобы пережить эту неудачу".

Де Лигт считает, что игроки "Аякса" слишком рано поверили в свой успех:

"Мы слишком рано поверили в то, что пройдем дальше. Знали, что до конца минута, и думали, что справимся. Нужно было закончить матч на пять секунд раньше".

Напомним, "Тоттенхэм" забил победный гол на шестой добавленной ко второму тайму минуте и прошел дальше за счет правила выездного гола.

УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал невероятную победу над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ.