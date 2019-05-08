Шевченко заявил о желании возглавить Милан

Тренер сборной Украины хотел бы однажды поработать в своем бывшем клубе.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что в будущем хотел бы возглавить "Милан".

Об этом Шевченко сказал в интервью DAZN, передает calciomercato.com.

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"Милан" - один из клубов моей жизни. Но сейчас я работаю со сборной Украины. Конечно, однажды я бы хотел возглавить "Милан", потому что меня очень многое связывает с этим клубом, его фанами и бывшими партнерами по команде. Возможно, однажды наступит моя очередь", - сказал Шевченко.

Напомним, Шевченко является вторым лучшим бомбардиром в истории "Милана" (175 голов), за который выступал с 1999 по 2006 годы, а также в сезоне 2008-2009.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Алексей Михайличенко не сменит Александра Хацкевича на посту главного тренера киевского "Динамо".