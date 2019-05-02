Ливерпуль перед ответной игрой с Барселоной остался без одного из ключевых игроков

Хавбек "Красных" Наби Кейта получил повреждение в столкновении с Иваном Ракитичем.

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не сможет больше выйти на поле в текущем сезоне в составе своего клуба после повреждения во время вчерашней игры против "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов (0:3).

Об этом сообщает Liverpool Echo со ссылкой на Foot 244.

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Гвинеец столкнулся с хавбеком каталонской команды Иваном Ракитичем, после чего вынужден был покинуть поле на 24-й минуте встречи из-за травмы паха. По данным СМИ, Кейта пропустит около месяца тренировок, а это означает фактически досрочное завершение сезона для игрока.

В нынешнем сезоне 24-летний Кейта принял участие в 32 матчах "Ливерпуля" во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Отметим, что "Ливерпулю" осталось провести два поединка в английской Премьер-лиге - проти "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона". Кроме того, 7 мая предстоит ответный поединок с "Барселоной" на "Энфилде", где перед подопечными Юргена Клоппа будет стоять сверхтрудная задача - отыграться после разгрома на "Камп Ноу".

Как сообщал УНИАН, "Барселона" разгромила "Ливерпуль" благодаря гениальным двум голам Месси и мячу Суареса.