Заря одержала важную победу над Александрией в УПЛ

Луганский клуб одержал выездную победу в 26-м туре чемпионата Украины.

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Зарю". Гости одержали победу со счетом 2:0.

Дублем у победителей отметился Артем Громов.

После этой победы "Заря" набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Луганский клуб еще сохраняет шансы на то, чтобы догнать "Александрию", у которой - 47 очков и третья позиция, и завоевать бронзовые медали. Кроме того, "Заря" на 5 очков оторвалась от "Мариуполя", который занимает пятую позицию.

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"Александрия" - "Заря" - 0:2

Голы: Громов 41,62

"Александрия": Панькив, Микицей (Шастал, 46), Бабогло, Шендрик, Цуриков, Довгий (Банада, 57), Гречишкин, Ковалец, Протасов (Полярус, 36), Ситало, Лучкевич.

"Заря": Шевченко, Караваев, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко, Чайковский, Арвеладзе, Кабаев (Громов, 36), Леднев (Кочергин, 78), Хомченовский, Будковский (Иванович, 89).

УНИАН также сообщал о том, что в 26-м туре УПЛ "Шахтер" выиграл у "Мариуполя".