Украинец Зинченко согласовал новый контракт с Ман Сити - СМИ

О сделке вскоре могут объявить официально.

Защитник "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко согласовал новый контракт с английским клубом.

Об этом сообщает Sportarena со ссылкой на Goal.com.

Читайте такжеВ Англии назвали Шевченко худшим нападающим в истории Челси

О сделке вскоре должны объявить официально. В команде Гвардиолы могут рассматривать Зинченко в качестве первого кандидата на позицию левого защитника на следующий сезон. Ранее стало известно, что "Ман Сити" отказался от идеи подписания нового левого защитника, решив сделать ставку на дуэт Зинченко и француза Бенжамена Менди.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 26 матчах "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 5 результативных передач.

После 36 туров "горожане" сохраняют высокие шансы на победу в Премьер-лиге. За два тура до окончания турнира они опережают "Ливерпуль" на 1 балл.