Манчестер Сити обыграл МЮ в ключевом матче АПЛ

"Ман Сити" сделал еще один шаг навстречу чемпионскому титулу.

В рамках 35-го тура чемпионата Англии состоялось дерби Манчестера - на "Олд Траффорд" "Ман Юнайтед" принимал "Ман Сити". Гости одержали победу со счетом 2:0.

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Взломать оборону "МЮ" команде Пепа Гвардиолы удалось после перерыва. Сперва отличился Бернарду Силва, а через двенадцать минут преимущество "горожан" удвоил Лерой Сане.

Отметим, что, по мнению многих экспертов, в текущем розыгрыше АПЛ "МЮ" был последним соперником, который мог отобрать очки у "Сити" и помешать "горожанам" побороться за чемпионство.

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 89 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. У "Ливерпуля" - 88 очков.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:2

Голы: Б. Силва, 54, Сане, 66.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Дармиан (Санчес, 83), Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Перейра (Лукаку, 72), Фред, Погба, Лингард (Мартиаль, 83), Рашфорд.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо (Сане, 51), Гюндоган (Данило, 89), Д. Силва, Б. Силва, Агуэро (Жезус, 89), Стерлинг.

УНИАН также сообщал о том, что полузащитник "МЮ" Поль Погба сообщил одноклубникам об уходе из клуба.