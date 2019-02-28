Дом форварда Реала ограбили во время фиаско в игре с Барселоной

"Черный" день для Карима Бензема.

Дом форварда "Реала" Карима Бензема ограбили во время ответного матча полуфинала Кубка Испании против "Барселоны".

В дом 31-летнего футболиста вторглись, пока он находился на футбольном поле, сообщает издание Marca. Пока нет точной информации о том, какой ущерб нанесен в результате кражи.

Отметим, что в последнее время дома футболистов достаточно часто грабят, пока те находятся на матчах. Ранее воры проникли в дом Дани Алвеса во время матча "ПСЖ" – "Монпелье", а нападающего "Ливерпуля" Садио Мане ограбили, пока он играл поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

В нынешнем сезоне Карим Бензема провел 25 игр за "Реал" в Примере, в которых забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.

Напомним, "Барселона" уничтожила "Реал" в Мадриде и вышла в финал Кубка Испании.