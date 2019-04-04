Сборная Украины поднялась на 27-е место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных по состоянию на 4 апреля. Сборная Украины поднялась на три строчки и занимает 27-е место, имея 1 493 очков. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
В верхней части рейтинга также есть несколько изменений. Англия поднялась на четвертое место, Хорватия опустилась на пятое. Уругвай поднялся на шестую позицию, Португалия опустилась на седьмую. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии.
Рейтинг ФИФА:
1 (-). Бельгия – 1737 очков
2 (-). Франция – 1734
3 (-). Бразилия – 1676
4 (5). Англия – 1647
5 (4). Хорватия – 1621
6 (7). Уругвай – 1613
7 (6). Португалия – 1607
8 (-). Швейцария – 1604
9 (-). Испания – 1601
10 (-). Дания – 1586
27 (30). Украина – 1493.
Напомним, в марте 2019-го сборная Украины стартовала в отборе Евро-2020, сыграв вничью с Португалией на выезде (0:0) и вырвав победу на последних минутах с Люксембургом также в гостях (2:1).