Сборная Украины поднялась на 27-е место в рейтинге ФИФА

Команда Андрея Шевченко поднялась на три строчки.

ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных по состоянию на 4 апреля. Сборная Украины поднялась на три строчки и занимает 27-е место, имея 1 493 очков. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В верхней части рейтинга также есть несколько изменений. Англия поднялась на четвертое место, Хорватия опустилась на пятое. Уругвай поднялся на шестую позицию, Португалия опустилась на седьмую. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии.

Рейтинг ФИФА:

1 (-). Бельгия – 1737 очков

2 (-). Франция – 1734

3 (-). Бразилия – 1676

4 (5). Англия – 1647

5 (4). Хорватия – 1621

6 (7). Уругвай – 1613

7 (6). Португалия – 1607

8 (-). Швейцария – 1604

9 (-). Испания – 1601

10 (-). Дания – 1586

27 (30). Украина – 1493.

Напомним, в марте 2019-го сборная Украины стартовала в отборе Евро-2020, сыграв вничью с Португалией на выезде (0:0) и вырвав победу на последних минутах с Люксембургом также в гостях (2:1).