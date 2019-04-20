Ювентус в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

Это 35-й чемпионский титул "Старой Синьоры".

В 33-м туре итальянской Серии А «Ювентус» победил «Фиорентину» со счетом 2:1 и стал чемпионом Италии. Туринцы выиграли скудетто за 5 туров до конца сезона.

«Ювентус» стал чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов. Оба показателя являются рекордными для Италии.

Туринский клуб, набрав 87 очков, возглавляет таблицу турнира. На втором месте находится «Наполи», который за шесть матчей до конца отстаёт от "Юве" на 20 очков.