Тоттенхэм и VAR остановили Ман Сити, Ливерпуль разгромил Порту в четвертьфиналах Лиги чемпионов

Невероятная развязка в Манчестере!

В Порту и Манчестере состоялись два ответных поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. По их итогам определились еще два полуфиналиста - ими стали "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

"Ман Сити" принимал "Тоттенхэм" - матч, в котором было забито семь голов, был отмечен невероятной интригой. К 21-й минуте матча по два гола забили полузащитник "Сити" Рахим Стерлинги и форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, еще один забитый мяч на счету Бернарду Силвы.

Следует отметить, что пять голов к 21-й минуте - лучший результат в истории турнира. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году в матче "Боруссия" - "Легия" (3:2 на 24-й минуте матча).

В начале второго тайме Серхио Агуэро вколотил мяч в ближний угол ворот гостей - 4:2. Но и это было еще не все. Героем для "Шпор" стал Фернандо Льоренте, который забил третий спасительный гол для лондонской команды. На 90+3-й минуте Стерлинг забил пятый гол "Ман Сити", но его не засчитали после просмотра VAR (вне игры).

Учитывая, что в первой игре "Тоттенхэм" выиграл - 1:0, в полуфинал вышел именно он.

В то же время "Ливерпуль" не имел проблем в ответном матче с "Порту" на выезде, разгромив португальский клуб - 4:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи

Манчестер Сити - Тоттенхэм - 4:3

Голы: 1:0 – 4 Стерлинг, 1:1 – 7 Сон Хын Мин, 1:2 – 10 Сон Хын Мин, 2:2 –11 Бернарду Силва, 3:2 – 21 Стерлинг, 4:2 – 59 Агуэро, 4:3 – 73 Льоренте, 5:3 - 90+2 Стерлинг

(первый матч - 0:1)

Порту - Ливерпуль - 1:4

Голы: 0:1 – 26 Мане, 0:2 – 65 Салах, 1:2 – 68 Эдер Милитао, 1:3 – 77 Фирмино, 1:4 - 84 ван Дейк.