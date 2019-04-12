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Игроки Баварии подрались на тренировке - СМИ

16:17, 12 апреля 2019
Футбол
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Кингсли Коман (слева) и Роберт Левандовски, по версии журналистов, устроили драку на тренировке / REUTERS

По сведениям издания, футболисты повздорили во время одного из игровых эпизодов и набросились друг на друга с кулаками. В итоге, поляка и француза разняли одноклубники. Главный тренер «Баварии» Нико Ковач решил не отправлять драчунов в раздевалку, а заставил их продолжать занятие.

Напомним, как сообщал УНИАН, в 28-м туре Бундеслиги "Бавария" разгромила "Боруссию" (Дортмунд) и вышла на первое место в турнирной таблице.

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Теги: #Бавария