Игроки Баварии подрались на тренировке - СМИ
16:17, 12 апреля 2019Футбол
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Коман и Левандовски набросились друг на друга с кулаками.
Кингсли Коман (слева) и Роберт Левандовски, по версии журналистов, устроили драку на тренировке / REUTERS
Игроки «Баварии» нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман устроили драку на тренировке, сообщает Bild.
По сведениям издания, футболисты повздорили во время одного из игровых эпизодов и набросились друг на друга с кулаками. В итоге, поляка и француза разняли одноклубники. Главный тренер «Баварии» Нико Ковач решил не отправлять драчунов в раздевалку, а заставил их продолжать занятие.
Напомним, как сообщал УНИАН, в 28-м туре Бундеслиги "Бавария" разгромила "Боруссию" (Дортмунд) и вышла на первое место в турнирной таблице.
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