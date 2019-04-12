Игроки Баварии подрались на тренировке - СМИ

Коман и Левандовски набросились друг на друга с кулаками.

Игроки «Баварии» нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман устроили драку на тренировке, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболисты повздорили во время одного из игровых эпизодов и набросились друг на друга с кулаками. В итоге, поляка и француза разняли одноклубники. Главный тренер «Баварии» Нико Ковач решил не отправлять драчунов в раздевалку, а заставил их продолжать занятие.

Напомним, как сообщал УНИАН, в 28-м туре Бундеслиги "Бавария" разгромила "Боруссию" (Дортмунд) и вышла на первое место в турнирной таблице.