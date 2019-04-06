Бавария разбила Боруссию и вышла на первое место в Бундеслиге

Фиаско команды из Дортмунда.

В матче 28-го тура Бундеслиги состоялась центральная встреча всего футбольного сезона в Германии - за лидерство в таблице боролись "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд).

Разгромную победу со счетом 5:0 одержали футболисты из Мюнхена, сообщает официальный сайт турнира.

Первый гол хозяева забили уже на 10-й минуте матча, а через 7 минут удвоили свое преимущество. Голы на свой счет записали Хуммельс и Левандовски, который забил свой 200-й мяч в Бундеслиге.

После этого в первом тайме "Бавария" забила еще два мяча благодаря усилиям Мартинеса и Гнабри, а вот во второй половине команда Ковача забила лишь один гол. В концовке встречи вновь отличился Левандовски. 5:0.

Мюнхенцы до этого тура уступали в два очка дортмундцам, но после уверенной победы без шансов для соперника вновь вышли на первое место в чемпионате.