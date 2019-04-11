Динамовец Гармаш получил 4-матчевую дисквалификацию и пропустит игру с Шахтером

13:55, 11 апреля 2019
Футбол
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Денис Гармаш получил 4-матчевую дисквалификацию / ФК "Динамо"

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Наказание последовало за удар головой форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса в четвертьфинальном матче Кубка Украины.

Ни игрок, ни клуб не подавали никаких документов, которые могли бы уменьшить срок дисквалификации, сообщает FootballHub.

Таким образом, Денис Гармаш пропустит матчи против «Мариуполя» (13 апреля), «Шахтера» (24 апреля), «Львова» (28 апреля) и «Александрии» (4 мая). 

В текущем сезоне Гармаш провел 27 матчей во всех турнирах за "Динамо", забив 6 голов и сделав 2 голевые передачи.

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Теги: #Динамо Киев#Денис Гармашпогода в Киеве