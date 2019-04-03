От штрафов до исключения из соревнований: в УЕФА хотят ужесточить наказания за расизм

Организация решительно настроена искоренить дискриминацию.

В УЕФА рассмотрят возможность исключения команд с соревнований из-за проявления расизма со стороны фанатов.

Об этом сообщил президент организации Александер Чеферин в интервью Press Association Sport, пишет ТСН.

"Я не вижу более жестких санкций, чем запрет болельщикам на посещение стадионов, матчи при пустых трибунах, штрафы. Если нарушения имеют хронический характер, мы могли бы исключить клуб или сборную с турнира.

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Нужно избавиться от идиотов, потому что футбол самая популярная вещь в мире. Нужно просвещать людей, работать с правительствами. Это просто катастрофа, что в 2019 году мы должны организовывать конференции на поддержку разнообразия.

Обезьяньи уханья, бананы на поле, отредактированные фотографии Анны Франк, места, где женщинам не разрешают смотреть футбол, не говоря уже о том, чтобы поиграть. Это безумие. Так что это призыв к решительным действиям и помощи со стороны правительств, потому что с меня хватит", - сказал Чеферин.