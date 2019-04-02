Карпаты разгромили Ворсклу в стартовой игре 23-го тура УПЛ

Марьян Швед отметился дублем.

Во Львове на стадионе "Украина" состоялся стартовый поединок 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. "Карпаты" принимали на своем стадионе полтавскую "Ворсклу" и разгромили соперника со счетом 4:0.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

На 29-й минуте счет открыл португальский легионер "Карпат" Кристиан Понде, отозвавшись на передачу Марьяна Шведа. Швед удвоил преимущество львовского клуба на 38-й минуте.

После перерыва зрители увидели еще два гола в ворота "Ворсклы". Швед сумел оформить дубль на 62-й минуте - 3:0. На 70-й минуте Йода реализовал еще один пенальти - 4:0.

"Карпаты" набрали 24 очка и закрепились на 9-м месте. У "Ворсклы" 29 баллов и 7-я позиция.