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Герой матча Португалия - Украина Матвиенко показал детям, как расслабляться после игр (видео)

11:16, 29 марта 2019
Футбол
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Матвиенко провел тренировку с детьми сразу после возвращения из рядов национальной сборной

Игрок донецкого Шахтера показал два профессиональных упражнения на расслабление мышц, которые используются во время подготовки игроков национальной сборной, говорится в программе Футбик.

- Сейчас идет такой сложный и напряженный период, много времени надо уделить восстановлению. Поэтому я использую упражнение, как с помощью мяча размять поясницу после тяжелых тренировок, - заявил футболист.

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Теги: #футбол#сборная Украины#ФК Шахтер#Матвиенко Шахтер