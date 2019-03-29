Герой матча Португалия - Украина Матвиенко показал детям, как расслабляться после игр (видео)

Игрок Шахтера показал два профессиональных упражнения на расслабление мышц, которые используются во время подготовки игроков национальной сборной.

Герой матча Португалия-Украина защитник Николай Матвиенко сразу по возвращении в Киев провел тренировку с детьми.

Игрок донецкого Шахтера показал два профессиональных упражнения на расслабление мышц, которые используются во время подготовки игроков национальной сборной, говорится в программе Футбик.

- Сейчас идет такой сложный и напряженный период, много времени надо уделить восстановлению. Поэтому я использую упражнение, как с помощью мяча размять поясницу после тяжелых тренировок, - заявил футболист.