Онлайн-трансляция, Португалия - Украина - 0:0: Евро-2020, отборочный турнир, 1-й тур

В Лиссабоне проходит матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.

Сегодня в Лиссабоне проходит матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, в котором сборная Украины на выезде сыграет с командой Португалии.

Команды начинают борьбу в групповом этапе из пяти сборных, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды сыграют 2-круговой турнир, по 8 матчей. Лучшие две команды из каждой группы попадут в число участников Евро-2020. Помимо Португалии, соперниками сборной Украины будут команды Люксембурга, Сербии и Литвы.

Матч с командой Португалии будет первым из двух мартовских игр команды Андрея Шевченко. Спустя три дня, 25 марта, украинцы на выезде сыграют с командой Люксембурга.

Матч Португалия - Украина на отечественном ТВ покажут общенациональный телеканал Украина и специализированный кабельный ФУтбол-1.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Португалии: 1. Патрисиу Руй, 3. Пепе, 4. Диаш Р., 5. Геррейру, 14. Карвалью В., 2. Канселу, 8. Моутинью, 11. Бернарду Силва, 18. Невеш Р., 7. Роналду, 9. Силва Анд.

Запасные: 12. Жозе Са, 22. Бету, 6. Фонте Ж., 19. Мариу Руи, 21. Семеду Н., 10. Мариу Ж., 13. Перейра Д., 17. Жота, 15. Рафа Силва, 20. Пицци, 23. Соуза Д.

сб. Украины: 12. Пятов, 13. Миколенко, 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 6. Степаненко, 8. Малиновский, 17. Зинченко, 21. Караваев, 11. Марлос, 10. Коноплянка, 18. Яремчук

Запасные: 1. Бойко, 23. Лунин, 5. Бурда, 2. Бутко, 3. Соболь, 14. Буяльский, 15. Цыганков, 16. Сидорчук, 20. Безус, 7. Шапаренко, 19. Жуниор Мораес, 9. Кравец А.

Рефери: Клеман Тюрпен (Франция)