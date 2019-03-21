Наставник Шахтера Фонсека рассматривается претендентом на пост главного тренера Ромы

Контракт португальского специалиста с "Шахтером" действителен до лета 2020 года.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека оказался одним из кандидатов на пост наставника "Ромы" в следующем сезоне.

Об этом сообщает Il Messaggero.

Отметим, что контракт португальского специалиста с "Шахтером" действителен до лета 2020 года.

Читайте такжеУ наставника Шахтера Фонсеки родился сын

Помимо Фонсеки в списке кандидатов на пост рулевого "Ромы" также оказались Андре Виллаш-Боаш, который ныне находится без работы, и главный тренер "Сассуоло" Роберто де Дзерби.

По информации Corriere dello Sport, в шорт-листе также находятся Маурицио Сарри, который возглавляет "Челси", Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты" и наставник "Сампдории" Марко Джампаоло.

В начале марта римляне обьявили об увольнении Эусебио ди Франческо, а затем его пост занял Клаудио Раньери. В последнем матче Серии А "Волки" уступили СПАЛу (1:2). После 28 туров Рома занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 48 очков.