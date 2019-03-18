На матче женских сборных России и Швейцарии жестко подрались футболистки (видео)

Обе футболистки были удалены с поля.

В рамках чемпионата Европы U-17 среди женских команд, в матче сборных России и Швейцарии (2:4) произошла жесткая драка.

В одном эпизоде арбитр встречи зафиксировала нарушение правил со стороны швейцарок, пишет lb.ua.

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Россиянки попытались быстро ввести мяч в игру, однако капитан команды Швейцарии Элла Люштина, которая и нарушила правила, затянула с передачей мяча соперницам.

Это очень не понравилось игроку сборной России Жозе-Диане Памен Тчато, которой пришлось силой вернуть себе мяч, за что и удостоилась от Люштины пинка ногой.

Ответ Тчато не заставил себя ждать – Люштина получила удар в голову. Обе футболистки были удалены с поля.

Встреча завершилась победой сборной Швейцарии со счетом 4:2.

Напомним, год назад поединок первой лиги чемпионата Нидерландов по футболу между командами «Гоу Эхед Иглс» и «Де Графсхап» завершился грандиозной дракой между болельщиками и футболистами.