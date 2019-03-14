Тренер Динамо Хацкевич: вопрос отставки мы здесь с вами точно не будем обсуждать

Главный тренер киевлян отказался определять свое будущее в разговоре со СМИ после разгрома в матче Лиге Европы от Челси.

Главный тренер «Динамо» прокомментировал ответный матч против «Челси» в Киеве.

- Александр Николаевич, чтобы вы изменили, если бы у вас была возможность вернуться назад на 2 часа?

- Если бы была возможность вытянуть немного другого соперника при жеребьевке - было бы замечательно. У нас сегодня не было большого выбора состава. По игре сегодняшней трудно что-то сказать, ведь понятно, что мы все расстроены - тренеры, футболисты, болельщики, - цитирует тренера официальный сайт киевского Динамо.

Мы начали выступления в Лиге Европы в конце августа с плей-офф, с тех пор сыграли 12 игр. Лига Европы - это сейчас наш уровень. И когда нам попалась команда уровня Лиги Чемпионов - мы увидели, что есть очень большая разница в классе. Я ребятам поблагодарил за эти 12 матчей в турнире, для них это неоценимый опыт.

В нашем чемпионате из наших игроков делают звезд. Они все это читают, хотя на самом деле быть понимают, что это не так. Очевидно, что нам где-то нам не хватило человеческого ресурса - травмы, карточки. Мы могли немножко лучше выступить, будь здоровы. Но трудно требовать большего от этих игроков.

- Понятно, что это тяжелое поражение. Возможно будут говорить о вашей отставке. У вас есть ощущение, что вы дали команде все, что могли? Или вы будете продолжать работу с командой?

- Этот вопрос мы здесь с вами точно не будем обсуждать.

- Знаете ли вы, что это была самая поражение «Динамо» в еврокубках - 0: 5. И как вам сегодня игра Гармаша?

- Гармаш забил дважды, но были зафиксированы офсайды. Класс есть класс. Не хотелось проигрывать, но мы видели даже по Лиге Чемпионов - какая большая разница между просто хорошими командами и топовыми командами. Думаю, что из всех поражений можно вынести что-то хорошее. Нет команд, которые не проигрывают. Мы не хотели проиграть с таким счетом, но что случилось, то случилось ...