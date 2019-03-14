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Роналду о возвращении в сборную и игре с Украиной: я голоден к победам

13:30, 14 марта 2019
Футбол
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Криштиану Роналду / REUTERS

Завтра, 15 марта главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласит заявку команды на первые матчи квалификации к Евро-2020 против сборных Украины и Сербии. Ожидается, что Криштиану Роналду наконец вернётся в сборную после перерыва сроком в 8 месяцев. Последняя игра КриРо за сборную ещё на чемпионате мира-2018. 

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Сам Роналду прокомментировал свое возвращение в сборную Португалии:

"Я надеюсь внести свой вклад в следующих матчах сборной Португалии. Я голоден к победам с национальной командой", – сказал 5-кратный обладатель "Золотого мяча", чьи слова цитирует DAZN.

Добавим, что матч Португалия - Украина состоится 22 марта на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне.

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Теги: #Криштиану Роналду#Евро-2020 квалификация#матч Португалия - Украина