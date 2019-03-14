Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов и Лиги Европы: когда и как пройдут, кто участвует и где смотреть

Жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне в пятницу 15 марта.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне в пятницу 15 марта. Начало в 13:00 по киевскому времени.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА состоится через час после этого, то-есть в 14:00 по Киеву.

Как пройдет жеребьевка Лиги Чемпионов и кто в ней участвует

В жеребьевке будут участвовать уже вышедшие в 1/4 финала команды:

"Аякс" (NED)

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Порту" (POR)

"Тоттенхэм" (ENG)

"Ювентус" (ITA)

"Манчестер Сити" (ENG)

"Барселона" (ESP)

"Ливерпуль" (ENG)

Сеяных команд нет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. О других ограничениях будет сообщено перед жеребьевкой. Сразу после жеребьевки 1/4 финала состоится жеребьевка 1/2 финала. Следовательно, все участники будут знать свой путь до решающего матча. Также в административных целях будет определен номинальный хозяин финала в Мадриде.

Когда состоятся матчи Лиги Чемпионов

9/10 апреля: 1/4 финала, первые матчи

16/17 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля/1 мая: 1/2 финала, первые матчи

7/8 мая: 1/2 финала, ответные матчи

1 июня: Финал - стадион "Метрополитано", Мадрид

Кто будет участвовать в жеребьевке 1/4 Лиги Европы

Будут участвовать в жеребьевке Лиги Европы те, кто вышел в четвертьфинал. Восемь команд будут определены после ответных матчей 1/8 финала, которые пройдут сегодня, в четверг. Вот они:

"Айнтрахт" Франкфурт (GER) / "Интернационале" (ITA)

"Арсенал" (ENG) / "Ренн" (FRA)

"Валенсия" (ESP) / "Краснодар" (RUS)

"Динамо" Загреб (CRO) / "Бенфика" (POR)

"Динамо" Киев (UKR) / "Челси" (ENG)

"Зенит" (RUS) / "Вильяреал" (ESP)

"Наполи" (ITA) / "Зальцбург" (AUT)

"Севилья" (ESP) / "Славия" (CZE)

Как будет происходить жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Любые ограничения будут объявлены перед жеребьевкой. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

В отличие от предыдущих сезонов, в этот день все участники узнают свой путь до решающего матча. После жеребьевки четвертьфинала также состоится жеребьевка полуфинала, после чего в административных целях будет определен номинальный хозяин финала в Баку.

Когда состоятся матчи 1/4 Лиги Европы

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

Матчи 1/2 финала: 2 и 9 мая

Финал: среда, 29 мая, Олимпийский стадион, Баку

Где можно посмотреть жеребьевки Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Жеребьевка будет транслироваться на сайте UEFA.com. За жеребьевкой можно также следить в Instagram, Facebook и Twitter.