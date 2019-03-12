Матч ЛЕ Динамо против Челси в Киеве обслужат немецкие арбитры
14:54, 12 марта 2019Футбол
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Тобиас Штилер будет работать в поле.
Тобиас Штилер впервые поработает на игре с участием киевского Динамо / football24.ua
Немецкий арбитр Тобиас Штилер будет работать в поле в матче 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси в Киеве.
Помогать Штилеру будут ассистенты рефери Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн, дополнительные ассистенты — Марко Фритц и Харм Осмерс, а четвертый арбитр — Ян Зайдель. Все судьи из Германии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ранее Штилер не работал с матчами киевлян, однако в 2016 году обслуживал игру донецкого Шахтера против Браги, в которой Горняки победили со счетом 2:0, а Фред получил красную карточку.
Также в рамках немецкой Бундеслиги Тобиас Штилер стал первым арбитром, который использовал систему видеоповторов (VAR).
Ответная встреча между Динамо и Челси состоится на НСК Олимпийский 14 марта. Начало в 19:55. Первый поединок завершился победой лондонцев со счетом 3:0.
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