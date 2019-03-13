Фран Соль перенес операцию на плече и начинает восстановительный процесс

Игрок пропустил важнейшие матчи киевского Динамо с Челси из-за травмы, полученной в игре с Десной.

Испанский легионер киевского Динамо Фран Соль успешно перенес операцию на травмированном плече и начинает процесс реабилитации.

Об этом сам игрок сообщал на своей странице в Instagram.

"Как и планировалось, операция состоялась вчера. С сегодняшнего дня я начинаю восстановление, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Это не самый лучший момент, чтобы провести день рождения, но что есть, то есть. Спасибо всем за поддержку. Вперед, Динамо, в футболе нет ничего невозможного (в игре с Челси)", — написал испанец.

Как сообщал УНИАН, испанский легионер, который стал главным приобретением киевского Динамо в зимнее межсезонье получил травму в матче чемпионата украинской Премьер-лиги с черниговской Десной.

Соль пропустил первую игру 1/8 финала с лондонским Челси в столице Великобритании (0:3). Также он пропустит ответный матч, который завтра состоится в Киеве.