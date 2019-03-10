Олимпик в меньшинстве отыгрался в игре с Александрией в 21-м туре УПЛ

Встреча завершилась вничью - 1:1.

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» поделила очки с «Олимпиком». Игра, которая проходила на поле "Александрии", завершилась со счетом 1:1.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Соперники обменялись голами после перерыва. На 69-й минуте Кирилл Ковалец открыл счет в матче после навеса Поляруса и скидки Ситало.

Матар Диэйе в концовке матча, на 88-й минуте, принес донецкому клубу ничью. Следует отметить, что к этому моменту "Олимпик" играл вдесятером. На 83-й минуте футболист донетчан Максим Тейшейра получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Александрия" по-прежнему идет третьей в чемпионате Украины, имея в активе 38 очков. У "Олимпика" 20 пунктов и 10-е место.