Олимпик в меньшинстве отыгрался в игре с Александрией в 21-м туре УПЛ
21:36, 10 марта 2019Футбол
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Встреча завершилась вничью - 1:1.
"Александрия" - "Олимпик" - 1:1 / facebook.com/fcolexandria
В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» поделила очки с «Олимпиком». Игра, которая проходила на поле "Александрии", завершилась со счетом 1:1.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Соперники обменялись голами после перерыва. На 69-й минуте Кирилл Ковалец открыл счет в матче после навеса Поляруса и скидки Ситало.
Матар Диэйе в концовке матча, на 88-й минуте, принес донецкому клубу ничью. Следует отметить, что к этому моменту "Олимпик" играл вдесятером. На 83-й минуте футболист донетчан Максим Тейшейра получил вторую желтую карточку и покинул поле.
"Александрия" по-прежнему идет третьей в чемпионате Украины, имея в активе 38 очков. У "Олимпика" 20 пунктов и 10-е место.
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