Олимпик в меньшинстве отыгрался в игре с Александрией в 21-м туре УПЛ

21:36, 10 марта 2019
Футбол
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&quot;Александрия&quot; - &quot;Олимпик&quot; - 1:1 / facebook.com/fcolexandria

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» поделила очки с «Олимпиком». Игра, которая проходила на поле "Александрии", завершилась со счетом 1:1.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Соперники обменялись голами после перерыва. На 69-й минуте Кирилл Ковалец открыл счет в матче после навеса Поляруса и скидки Ситало. 

Матар Диэйе в концовке матча, на 88-й минуте, принес донецкому клубу ничью. Следует отметить, что к этому моменту "Олимпик" играл вдесятером. На 83-й минуте футболист донетчан Максим Тейшейра получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Александрия" по-прежнему идет третьей в чемпионате Украины, имея в активе 38 очков. У "Олимпика" 20 пунктов и 10-е место.   

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Теги: #УПЛ-2018/19