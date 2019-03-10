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У наставника Шахтера Фонсеки родился сын

08:05, 10 марта 2019
Футбол
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Паулу Фонсека / Reuters

Мальчику дали имя Мартин, сообщает пресс-служба чемпионов Украины.

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Помимо этого у португальца есть двое детей от первого брака – 18-летний сын и 13-летняя дочь.

По сообщениям СМИ, новой женой Фонсеки является Екатерина Остроушко, руководитель пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова. О романе Фонсеки с ней журналисты сообщали еще весной прошлого года.

На момент подписания контракта с "Шахтером" в 2016 году Паулу Фонсека был женат 20 лет, но потом развелся.

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Теги: #Паулу Фонсека