У наставника Шахтера Фонсеки родился сын
08:05, 10 марта 2019Футбол
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Помимо этого у португальца есть двое детей от первого брака – 18-летний сын и 13-летняя дочь.
Паулу Фонсека / Reuters
В субботу в семье главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки случилось пополнение. Жена Катерина родила ему сына.
Мальчику дали имя Мартин, сообщает пресс-служба чемпионов Украины.
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Помимо этого у португальца есть двое детей от первого брака – 18-летний сын и 13-летняя дочь.
По сообщениям СМИ, новой женой Фонсеки является Екатерина Остроушко, руководитель пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова. О романе Фонсеки с ней журналисты сообщали еще весной прошлого года.
На момент подписания контракта с "Шахтером" в 2016 году Паулу Фонсека был женат 20 лет, но потом развелся.
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