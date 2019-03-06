Шахтер: готовы встречаться с ультрас и отказаться от новых правил идентификации

В клубе готовы отказаться от идеи идентификации, если совместно с ультрас придут к соглашению по ряду вопросов, а именно – как уйти от нарушений регламента, избежать дисквалификации стадиона и не платить огромные штрафы.

Директор по коммуникациям «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал о причинах введения новых правил покупки билетов на выездные матчи, и заявил, что клуб готов от них отказаться.

– Решение было принято по нескольким причинам. Во-первых, нас беспокоит тот факт, что по решению КДК ФФУ уже два выездных матча текущего сезона (против «Десны» и «Мариуполя» – прим.) мы играли без своих болельщиков. Следующая возможная санкция против клуба – это дисквалификация домашнего стадиона. Не хотим, чтобы дело дошло до таких крайних мер, сообщил он в комментарии Tribuna.com.

Во-вторых, за последние несколько лет клуб выплатил огромные суммы штрафов. Платим за действия ультрас на домашних и выездных матчах: за пиротехнику, запрещенную символику, скандирование нецензурных и неонацистских речевок. Если на ОСК «Металлист» мы еще имеем какие то возможности контроля, то на выездных – у клуба нет действенных методов, которые бы позволяли управлять ситуацией.

Ультрас – это прежде всего болельщики. И мы ценим каждого нашего фаната. Но мы стремимся, чтобы формат боления был максимально цивилизованным и соответствовал европейским нормам.

В Испании, например, ультрас заходят на трибуну через процедуру сканирования отпечатков пальцев. Мы в этом плане отстаем на 100 лет. В то же самое время хотим, чтобы страна менялась, чтобы все соответствовало лучшим европейским образцам.

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Ультрас – это радикальное движение, которое по природе своей стремится выделиться, при этом в большинстве случаев делает это пренебрегая общественными нормами и правилами. Они говорят, что идентификация и вход на стадион по паспортам – это вне закона. Простите, а кельтские кресты, неонацистские скандирования и символика, пиротехника – это по какому закону?

– Почему персональные данные фанатов попали в открытый доступ в 2014 году?

– Клуб никогда в Донецке не продавал билеты и абонементы по паспортам. В начале каждого сезона, по договоренности, оформлялось 300-400 безымянных абонементов. По вопросу идентификации мы всегда шли им навстречу, в то время как все остальные владельцы абонементов, а это более 26 тысяч, заполняли анкеты и оставляли свои персональные данные. Соответственно – это ложь, что в 2014 году мы передали кому-то списки для борьбы с ними.

– Какой выход из сложившейся ситуации?

– Сегодня у нас есть предложение: готовы отказаться от идеи идентификации, если совместно с ультрас придем к соглашению по ряду вопросов, а именно – как нам уйти от нарушений регламента, избежать дисквалификации стадиона и не платить огромные штрафы. Готовы встретиться с ультрас и обсудить все эти вопросы. Мы открыты к конструктивному диалогу, – сказал Свиридов.