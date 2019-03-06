Лига чемпионов, Пари-Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед: анонс, составы, прогноз, где смотреть

Сегодня в Париже состоится решающая игра за выход в четвертьфинал самого престижного еврокубка.

Сегодня в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Пари-Сен-Жермен примет Манчестер Юнайтед.

На "Олд Траффорд" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "МЮ" уступил "ПСЖ" со счетом 0:2, но Оле-Гуннар Сульшер убежден, что его команде по силам отыграться в столице Франции, сообщает официальный сайт турнира.

Парижане с 2016 года не доходили до 1/4 финала Лиги чемпионов, два года назад обидно проиграли "Барселоне", но сейчас это совсем другая команда. Томас Тухель в этом сезоне значительно обогатил тактический арсенал "ПСЖ", который продемонстрировал зрелую игру в победном матче на "Олд Траффорд". Килиан Мбаппе сейчас в потрясающей форме, так что парижане не должны испытывать робость перед ответной встречей с "Манчестер Юнайтед", которому не помогут сразу несколько ключевых игроков.

Ориентировочные составы

"Пари Сен-Жермен": Буффон; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Верратти, Маркиньос; Дракслер, Дани Алвес, Дракслер, Ди Мария; Мбаппе

Не сыграет: Неймар (стопа, голеностоп)

Под вопросом: Кавани (бедро), Нсоки (пах)

"Висят" на желтой карточке: Бернат, Дракслер, Керер, Неймар, Верратти

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа; Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу; Фред, Мактоминей, Перейра, Далот; Лукаку, Рэшфорд

Не сыграют: Погба (дисквалификация), Эррера (задняя мышца бедра), Матич (мышечная травма), Лингард (задняя мышца бедра), Мата (задняя мышца бедра), Валенсия (икроножная мышца), Санчес (колено), Марсьяль (пах), Джонс (болезнь)

"Висят" на желтой карточке: Эррера, Матич, Валенсия, Янг

На котировках букмекерских контор ПСЖ является явным фаворитом. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1.45 к 1, на ничью - 4.83 к 1, на победу МЮ - 7.08 к 1.

Матч ПСЖ - МЮ на украинском ТВ покажет телеканал Футбол 2. Начало игры - в 22.00.